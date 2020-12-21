На Гавайях проснулся самый активный вулкан в мире Килауэа (видео)

Этот вулкан является еще и самым молодым на планете.

Извержение вулкана Килауэа началось на американском острове около 21:30 20 декабря по местному времени, в связи с чем Агентство гражданской обороны округа Гавайи обратилось к людям с просьбой не покидать свои дома, передает CNN.

Согласно веб-сайту мониторинга землетрясений Геологической службы США, кроме землетрясения с магнитудой 4,4, за несколько часов произошло еще как минимум семь землетрясений силой от 2,5 до 2,7 балла.

Вулкан Килауэа – самый большой и молодой из наземных гавайских вулканов и самый активный в мире. Его высота – 1247 метров над уровнем моря, а основание уходит на дно Тихого океана, глубиной около 5,5 км. Килауэа в гавайской мифологии и устных легендах считается местом обитания Пе́ле — гавайской богини вулканов.

[ + – ] Извержение вулкана Килауэа на Гавайях

В мае 2018 года в результате его извержения был уничтожен небольшой населенный пункт Леилани-Эстейтс, где жило примерно 10 тыс. человек, а также два прибрежных курорта. Кроме того, потоки магмы разрушили дороги и инфраструктуру. Извержение вулкана продолжалось все лето.

Напомним, неделю назад, 13 декабря, началась активность в одном из жерл вулкана Этна, находящегося на восточном побережье Сицилии.

Спустя час активность начала снова быстро нарастать, после чего, судя по изображениям веб-камеры, из кратера начали бить фонтаны лавы на несколько сотен метров в высоту.

Также недавно на итальянском острове Стромболи, недалеко от Сицилии, проснулся одноименный действующий вулкан.