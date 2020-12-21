В Бельгии поймали крупнейших наркобаронов Европы

Наркокартелем руководили гражданин Албании и гражданин Латвии.

Немецкие и бельгийские полицейские арестовали крупнейших наркобаронов Европы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Среди задержанных — 34-летний гражданин Албании и 35-летний гражданин Латвии, которые, по данным следствия, не только возглавляли группировку, но и являлись связующими звеньями между южноамериканскими наркокартелями и скупщиками кокаина в Европе.

В ходе операции также конфисковано несколько сотен тысяч евро и 187 килограммов кокаина.

Расследование начали после того, как нашли почти 200 килограммов кокаина в десяти баварских супермаркетах в 2017 году.

Группировка переправляла кокаин из Эквадора в Германию в коробках для бананов по морю. Из Гамбурга груз перевозили на фурах в парники для дозревания. Преступники вламывались туда и забирали кокаин из коробок для бананов. В 2018 году в рамках этого дела было осуждено 18 человек.

Напомним, СБУ блокировала деятельность группировки, которая получала миллионную прибыль от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в регионы Украины. По данным предварительного следствия, в наркогруппировку входило более 20 участников. Злоумышленники наладили продажу кокаина, мефедрона, героина, МДМА, амфетамина, альфа-пвп и каннабиса на территории 15 областей Украины.