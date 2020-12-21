Не согласился с Путиным: американский сенатор назвал Россию "бензоколонкой"

Российский лидер недавно заявил, что те, кто считают РФ бензоколонкой, "уже не имеют под собой реальных оснований".

Известный американский сенатор, бывший кандидат на пост президента республиканец Митт Ромни в эфире CNN назвал Россию "бензоколонкой, которая притворяется страной".

"Россия – это, если угодно, бензоколонка, которая только притворяется страной, как говорил (ныне покойный сенатор) Джон Маккейн. У них сейчас большие трудности, они переживают период упадка и набрасываются на окружающих", – сказал политик.

На недавней большой пресс-конференции российский лидер Владимир Путин утверждал, что Россию уже нельзя считать бензоколонкой, так как 70% российского бюджета уже якобы формируется не за счет нефтегазовых доходов.

"Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", – сказал Путин.

Он добавил, что те, кто считает Россию бензоколонкой, "уже не имеют под собой реальных оснований".

Американский сенатор, считает, что Россия по-прежнему является угрозой для США, хотя не такой значительной, как Китай.

"Я думаю, что Байден признает, что Китай в долгосрочной перспективе является более значительной угрозой для Америки. Это действительно мощный вызов для него", – сказал Ромни.

Сенатор также надеется, что избранный президент США надлежащим образом оценит угрозу со стороны России, поскольку он, по его словам, является трезвомыслящим и умным человеком.

Напомним, Митт Ромни, избранный в Сенат от штата Юта, часто подвергал резкой критике действующего президента США , утверждая, что Дональд Трамп не дорос до того, чтобы исполнять роль главы государства.