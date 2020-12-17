Путин заявил, что Россия больше не бензоколонка

По словам российского лидера, словам, 70% бюджета РФ уже формируется не за счет нефтегазовых доходов.

Президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции заявил, что Россию уже нельзя считать бензоколонкой.

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По его словам, на данный момент 70% российского бюджета уже формируется не за счет нефтегазовых доходов.

"Это значит, что мы не в полной мере, но все-таки начинаем слезать с так называемой нефтегазовой иглы", – сказал Путин.

Он добавил, что те, кто считает Россию бензоколонкой, "уже не имеют под собой реальных оснований".

"Хотя зависимость еще очень большая, и мы это должны иметь с вами в виду", – сказал Путин.

Российский лидер также заявил, падение ВВП в России (3,6%) сейчас меньше, чем у ведущих стран Европы и США. По его словам, в ряде государств оно оказалось под 9%. Он добавил, что сейчас российская экономика чувствует себя лучше, чем экономика США.

Напомним, Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Российская Федерация будет наращивать поддержку ОРДЛО, причем не только в гуманитарной сфере.