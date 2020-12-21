Японец создает на 3D-принтере маски, неотличимые от лица человека (видео)

Мужчина, ставший прототипом первой маски, получил денежное вознаграждение

Японский предприниматель Шухей Окавара с начала следующего года запустит в продажу напечатанные на 3D-принтере гиперреалистичные маски с человеческим лицом, передает Reuters.

Окавара владеет расположенным в Токио магазином Kamenya Omote, где продаются аксессуары для вечеринок и театральных спектаклей. Чтобы еще больше заинтересовать покупателей, он решил разнообразить ассортимент.

Первую модель для печати маски японец выбрал среди свыше ста претендентов, которые прислали ему свои фотографии. Человек, лицо которого было напечатано первым, получил 40 тысяч иен. Окавара адаптировал снимок победителя и распечатал его на принтере в разных вариациях.

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Бизнесмен предполагает, что спрос на маски будет существенным, несмотря на высокую цену: одна такая обойдется в 950 долларов (98 тысяч иен). Со временем он планирует добавлять в ассортимент маски с изображениями и других людей, причем не только японцев, но и тех, кто живет за рубежом.

Мужчина предупреждает, что эти маски не защищают от коронавируса, а также подчеркивает, что его товар уникален.

"Как это часто бывает с покупателями моего магазина, не так много людей, которые покупают (маски) для определенных целей. Большинство рассматривают их как произведения искусства… Магазины масок в Венеции, наверное, не продают лица. Это, скорее, напоминает сюжет фантастических историй", – отметил он.

Напомним, президент Чили Себастьян Пиньера был оштрафован на 3500 долларов за селфи без маски. Он позировал на фото с незнакомой женщиной. Ни на Пиньере, ни на незнакомке не было защитных масок. Фотографию сделали на одном из чилийских пляжей.