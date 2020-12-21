"Здесь не о чем волноваться". Байден привился вакциной "Pfizer" в прямом эфире

По словам главного демократа США, он сделал прививку для того, чтобы успокоить американцев.

Без пяти минут президент США Джо Байден привился вакциной "Pfizer" в прямом эфире американского ТВ. Трансляцию этой процедуры вел канал издания "Washington Post". Прививку делала темнокожая медсестра.

"Я делаю это, чтобы продемонстрировать, что люди должны быть готовы пройти вакцинацию, как только вакцина станет доступна. И что здесь не о чем волноваться", – заявил Байден.

[ + – ] Источник: YouTube / Washington Post

Кроме того американский политик попросил граждан США не игнорировать советы докторов и экспертов и носить маски во время новогодних и рождественских праздников, а также соблюдать социальную дистанцию.

"И если вам не нужно никуда ехать – не путешествуйте", – добавил будущий лидер государства.

Вакцинация в Соединенных Штатах началась в понедельник, 14 декабря, когда первые партии препарата "Pfizer/BioNTech" прибыли в 150 больниц США, в том числе, в штаты Техас, Юта и Миннесота. Программа вакцинации в США по плану должна охватить 100 миллионов человек до апреля 2021 года, однако первая волна прививок направлена в группы риска, а в частности – на медработников.

Отметим, что PR-жест Джо Байдена может быть направлен на развенчание предубеждений против препарата, вызванных известными уже пятью случаями аллергических реакций у медработников, которым сделали первые прививки от COVID-19. Как сообщает "Голос Америки", управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) проводит расследование этих случаев, но вакцинацию населения регулятор останавливать не намерен.

Как стало известно в понедельник, 21 декабря, все страны на территории Евросоюза получат вакцины от коронавируса компаний "Pfizer/BioNTech" одновременно и на аналогичных условиях.