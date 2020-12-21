Вакцина от коронавируса станет доступной для всех стран ЕС одновременно

В Евросоюзе будут платить 15,5 евро за дозу вакцины от Pfizer/BioNTech.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге 21 декабря сообщила, что их ведомство одобрило распространение на территории Евросоюза вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech и добавила, что все страны ЕС получат доступ к препарату одновременно и на аналогичных условиях.

"Сегодня мы добавляем важную главу в историю успеха в Европе, сделав доступной первую вакцину от COVID-19 для европейцев. Она будет доступна для всех стран ЕС одновременно и на одинаковых условиях", — поделилась фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии отметила, что в ближайшее время ожидается одобрение и других препаратов от коронавируса. В частности, до 6 января Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) должно подготовить свой вывод касательно безопасности и эффективности вакцины, разрабатываемой компанией Moderna.

"Европейская правда" сообщает, что кампания по вакцинации в ЕС может начаться уже 27 декабря. В СМИ писали, что Евросоюз будет платить по 15,5 евро за одну дозу вакцины от COVID-19.

Отметим, 21 декабря 2020 года ЕМА признало эффективной вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Следующим шагом было получение разрешения на использование препарата от Еврокомиссии.

Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) также выдало разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанную компанией Pfizer совместно с BioNTech.

Министерство здравоохранения Канады также одобрило использование вакцины Pfizer. СМИ сообщали, что Канада зарезервировала вакцины от коронавируса столько, что можно вакцинировать вчетверо больше людей, чем составляет население страны. Украина обратилась к представителям Канады с просьбой поделиться вакциной.

Отметим, в начале декабря власти Великобритании первыми в мире разрешили применять вакцину Pfizer, и 8 декабря в стране началась вакцинация.