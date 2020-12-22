Коронавирус добрался до Антарктиды

У 36 человек на чилийской исследовательской станции нашли COVID-19.

Антарктида перестала быть единственным континентом, который не затронула пандемия. Об этом сообщает австралийская вещательная корпорация ABC.

Отмечается, что коронавирус обнаружили у 36 человек на чилийской базе O’Higgins. 26 из них — чилийские военнослужащие, а десять — гражданские. Инфицированных эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили.

На станцию OʼHiggins направили новую команду, которая прошла предварительный карантин и сдала отрицательные тесты.

ВМС Чили 21 декабря также сообщили, что три члена экипажа судна, которое занимается транспортным обслуживанием базы OʼHiggins, по возвращении из Антарктики получили положительные тесты на COVID-19. Перед этим рейсом тесты всей команды были отрицательными.

Напомним, возле украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде 19 декабря родились первые в этом сезоне пингвинята дженту.

У двух пар пингвинов-дженту вылупились три птенчика: у одной, которая отложила яйца раньше, сразу два пингвиненка, а у второй — один, и другой вот-вот появится на свет.