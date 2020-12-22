Французов призвали к "гастрономическому патриотизму" на праздничном столе

Французский министр продовольствия напомнил соотечественникам, как устроена экономика, отметив, что за каждым продуктом на прилавке стоят работающие женщины и мужчины.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Жюльен Денорманди попросил своих сограждан поддержать национального производителя на фоне сложных экономических последствий пандемии Covid-19.

Выступая с интервью на радио "France Inter", Денорманди заявил, что призывает всех "к гастрономическому патриотизму".

"Не то чтобы этого было достаточно, но это необходимо. Потому что в нашей стране есть превосходные праздничные продукты: каплуны, устрицы, птица и т. д. Я призываю всех к потребительскому патриотизму, ведь за каждым продуктом стоят работающие женщины и мужчины, которые оживляют нашу экономику. Мы должны поддерживать их и помогать им", – сказал чиновник.

[ + – ]

"Министр сердечно повторил свой призыв к французам есть "местное и свежее", поддерживая французское сельское хозяйство", – передает Le Figaro.

Денорманди пояснил, что в связи закрытием ресторанов на карантин, страдают многие французские сельскохозяйственные отрасли, которым правительство намерено помочь, в том числе – средствами на обустройство хранения продуктов.

"Мы стараемся оказать помощь там, где нужно. На французское сельское хозяйство направлено около миллиарда евро. Для винодельческого сектора, например, помощь составила более 250 млн евро", – уточнил чиновник.

Отметим, что с 20 ноября во Франции, несмотря на карантинные ограничения торговли, начали продавать рождественские елки. Это стало возможным после того, как правительство объявило указанные деревья "товаром первой необходимости".

Согласно недавнему соцопросу "Ipsos", Франция оказалась лидер среди богатых стран по проценту населения, которое ответило НЕТ ("NON") на вопрос "Будете ли вы вакцинироваться от коронавируса?".