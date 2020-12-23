Во Франции мужчина убил троих жандармов и одного ранил

Стрелявший по жандармам пока не задержан.

В ночь на среду, 23 декабря, жандармы прибыли к дому местного жителя во французском департаменте Пюи-де-Дом после поступившего сообщения о домашнем насилии. Там они обнаружили женщину, сидящую на крыше дома. Жандармы попытались помочь ей спуститься на землю, однако в этот момент 48-летний мужчина (власти его называют безумцем) открыл по ним огонь. В результате один сотрудник погиб, а другой получил ранение.

Об этом сообщает издание BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

Вскоре после этого мужчина поджег дом и застрелил еще двоих жандармов.

Сообщается, что виновник смертельных выстрелов известен своими действиями, связанными с вопросами опеки над детьми.

"Это операция жандармерии, последствия которой все еще развиваются", – сообщили в префектуре Пюи-де-Дом.

Женщина, которой угрожали, была доставлена ​​в безопасное место.

Дом полностью разрушен огнем, несмотря на вмешательство пожарных. Следователи пытаются определить, находится ли стрелявший под завалами или ему удалось сбежать.

Напомним, 17 декабря во французском городе Домон (департамент Валь-дʼУаз) директор предприятия удерживал в заложниках собственную жену. Прибывшие на место происшествия жандармы обнаружили у здания двух раненых.

Жестокую банду, которая калечит и убивает лошадей, разыскивают во Франции. С начала года зафиксировано уже 15 подобных случаев, но не исключено, что их было гораздо больше.