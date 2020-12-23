Павел Дуров анонсировал платные функции в Telegram

Реклама в мессенджере станет платной

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер начнет монетизироваться. Об этом он написал в своем канале.

По его словам, он долгое время оплачивал содержание мессенджера из собственных сбережений, но теперь расходы стали слишком велики, поэтому у компании "есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку".

Дуров говорит, что компания не будет продаваться и выберет путь монетизации, но большинство пользователей не заметят изменений.

Доступ ко всем ныне существующим сервисам Telegram и дальше будет бесплатным. Обмен личными сообщениями и групповые чаты будут без рекламы. Однако каналы с множеством подписчиков, владельцы которых сами зарабатывают на публикации рекламных объявлений, ждут перемены.

"Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик", — рассказал Дуров.

Он отметил, что мессенджер также будет зарабатывать, предлагая "дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями". Дуров подчеркнул, что для обычных пользователей все текущие сервисы останутся бесплатными и что рекламы в личных сообщениях и группах не будет.

Напомним, Европейская комиссия признала российскую социальную сеть "ВКонтакте" и мессенджер Telegram ресурсами, способствующими распространению пиратского контента, и внесла их в так называемый "пиратский список".