"Снегурочка-мать зовет": в Барнауле появилась "сестра" памятника "Аленка"

Снегурочка встречает гостей города совсем не праздничным выражением лица

Не успели утихнуть страсти вокруг памятника Аленушке в российском Нововоронеже, как в сети появилась Снегурочка, которую уже назвали "сестрой" ранее упомянутого объекта.

Установленная у городского вокзала скульптура из снега, которая должна вызывать ассоциации с радостью и праздником, на самом деле выглядит слишком сурово и даже пугающе. Фотография Снегурочки уже разлетелась в соцсетях, вызвав немало насмешек.

"Аленушка 2.0", – иронизирует Кирилл Светицкий.

[ + – ] Снегурочка встречает гостей Барнаула у городского вокзала Фото: Facebook/Кирилл Светицкий

"Барнаул вырывается вперёд, Нововоронеж теряет позиции! Снегурочка, которую мы заслужили. Прости, Алёнушка…", – подписала снимок Анна Митренко.

Фото: Facebook/Анна Митренко

Кроме барнаульской Снегурочки внимание пользователей привлек памятник сотруднику ГИБДД, который появился в городе Азов Ростовской области возле здания Госавтоинспекции.

Грозный сотрудник ГИБДД, надув щеки, свистит в свисток и жезлом останавливает автомобиль.

По информации издания "За рулем", идея поставить в этом месте памятник возникла спонтанно. возле здания ГАИ было большое старое дерево, которое пришлось спилить из соображений безопасности. Народные умельцы, которые работают по дереву в Азове, предложили установить на пеньке памятник гаишнику. Пень послужил постаментом, а из другого дерева вырезали фигурку сотрудника Госавтоинспекции. Причем над его внешним видом работали совместно с полицейскими.

[ + – ] Скульптура сотрудника ГИБДД в Ростовской области Фото: "За рулем"

Напомним, нашумевший памятник "Аленка" был открыт 18 декабря в Воронежской области. Его установили к 250-летию Новой Аленовки, основательницей которой якобы и была девушка, защищавшая его от врагов. Двухметровый арт-объект был сделан из металлоконструкций с элементами художественной ковки и обошелся в миллион рублей.

Лицо фигуры внушало ужас и вызвало резонанс, став объектом мэмов и насмешек. После скандала памятник демонтировали. На своей странице в Instagram основатель группы "Ласковый май" Андрей Разин изъявил готовность выкупить Аленку.

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"Хочу его сохранить, как напоминание об уходящем 2020 годе — самом тяжелом и страшном не только для России, но и для всего мира", – написал он.