В Таиланде спасатель реанимировал слоненка прямиком на дороге (видео)

Слоненок был сбит мотоциклистом, но непрямой массаж сердца вернул его к жизни.

Тайский спасатель Мана Сриват за свои 26 лет службы сделал десятки успешных реанимаций, но никогда раньше не пробовал реанимировать слонов, пишет Science Alert.

Инцидент произошел в провинции Чантхабури на востоке Таиланда. По словам Сривате, мотоциклист случайно наехал на слоненка, когда тот переходил дорогу вместе с группой сородичей. Пострадал как водитель транспортного средства, так и животное.

"Я предположил, где может располагаться сердце слона, опираясь на знания строения человеческого тела и видео, которое когда-то увидел в интернете", — подчеркнул Мана.

На видео, которое стало вирусным в социальных сетях Таиланда, видно, как Мана двумя руками делает массаж сердца маленькому слоненку, лежащему на боку, в то время как его коллеги в нескольких метрах от него лечат оглушенного и раненого мотоциклиста.

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"Трудно сказать, действительно ли он перестал дышать до того, как Мана сделал ему компрессию грудной клетки, но скорее всего он находился в состоянии шока. Травма, которая приводит к такому коллапсу, может вызвать кровотечение в грудь или живот, а внезапная потеря крови внутри тела приведет к падению кровяного давления и потенциально замедлит или остановит сердце", — отметила ветеринар Жаклин Гатт, директор клиники птиц и экзотических животных в Австралии.

Как и в неотложной медицинской помощи, сердечно-легочная реанимация (СЛР) — обычная практика в мире ветеринарии. По словам Гатт, любой желающий может пройти онлайн-курсы по СЛР для домашних кошек и собак. Реанимацию также можно проводить на многих других видах животных, от аллигаторов до тапиров.

"Я делала СЛР многим животным: собакам, кошкам, кроликам, хорькам, птицам, крысам, черепахам, ящерицам и даже рыбам. СЛР — это процесс, который помогает сердцу пациента продолжать биться при сжатии грудной клетки, вдыхать воздух и в конечном итоге поддерживать мозг живым, который без кислорода попросту умрет", — утверждает Гатт.

Но оживление слона — это не то, чем обычно занимаются люди, обученные искусственному дыханию. Гатт объясняет, что основные различия между выполнением СЛР для животных и людей заключаются в том, где именно делается сжатие и как сильно.

У животных шансы на выздоровление часто зависят от причины остановки сердца. Животных, которые были больны до остановки, может быть гораздо труднее оживить, чем тех, кто перенес травму недавно.

Фото: Reuters

"Существуют специалисты по неотложной и критической помощи, ветеринары, медсестры и больницы, которые являются экспертами в этой области, но все ветеринарные бригады могут и будут выполнять СЛР, если наши пациенты в этом нуждаются", — заявила Гатт.

И действительно, даже в условиях стресса, сбоев и ужасных рисков пандемии, ветеринарный персонал продолжает регулярно спасать жизни наших любимых домашних животных и фауну дикой природы.

"Спасать жизни — мой инстинкт, но я все время волновался, потому что слышал, как мать и другие слоны звали ребенка", — сказал Мана.

Слоненок примерно через 10 минут смог подняться на ноги. Сривате вспоминал, что он тогда чуть не расплакался.

"Если тело слона находилось в шоке, то возможно, что сжатие грудной клетки помогло восстановить циркуляцию крови, а также заставило воздух проходить через легкие, пока его мозг не получил достаточно крови и жизненно важного кислорода, чтобы вернуться в сознание", — говорит Гатт.

Животное отвезли на дополнительное обследование, а после того привезли обратно, где оно нашло свою маму, добавляет спасатель. Жизни мотоциклиста ничего не угрожает.

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