Чехия вводит из-за коронавируса жесткий локдаун и комендантский час

Будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Правительство Чехии приняло решение об ужесточении карантина в стране с 27 декабря. Об этом сообщил глава Минздрава Чехии Ян Блатны, передает местное издание Rozhlas.

В частности, будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек.

C понедельника, 4 января, будут открыты только первые и вторые классы начальных школ, детских садов и специальных школ. Также будет введен комендантский час в период с 21:00 до 5:00.

"Согласно имеющимся у нас моделированиям ситуации, мы можем предположить, что, если бы не было принято никаких мер, мы оказались бы в ситуации с 15 тысяч пациентов в день и 7 тысяч человек в больницах", — сказал министр здравоохранения.

По его словам, эти меры должны гарантировать, что в день будут диагностирован коронавирус максимум 11 тысяч –12 тысяч человек, а в больнице — от 4 до 5 000 человек.

"Мы просим людей в этом году встретить Новый год вместе дома", — добавил министр.

В Чехии зарегистрировали 10 821 новый случай коронавируса, что почти на три тысячи больше, чем в тот же день неделей ранее. Всего в стране 88 722 больных, из которых 4782 госпитализированы. В целом за период пандемии заразились 646,3 тысячи человек, выздоровели 546,9 тысячи, скончались 10 664 человека.

Напомним, что с 8 по 24 января Кабинет Министров Украины готовится ввести полный локдаун. Решение о введении жесткого карантина принято на заседании Кабмина 9 декабря. Усиленные карантинные ограничения назвали "зимними каникулами ради безопасности".