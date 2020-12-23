"Гид Мишлен" отреагировал на скандал с борщом: не контролируем происхождение деликатесов

Ресторанный гид получил массу критических комментариев после того, как назвал борщ русским блюдом.

Самый известный ресторанный гид мира "Мишлен" отреагировал на возмущение многих украинцев после того, как авторы путеводителя назвали борщ "знаменитым первым блюдом России".

На официальной странице "Мишлена" в Facebook появилась масса возмущенных комментариев под сообщением, что борщ – это "эмблематическое для России блюдо".

"Борщ – это национальное украинское блюдо", "Как вам не стыдно, борщ – это украинское блюдо", "Борщ – это не национальное русское блюдо, их национальное блюдо – это щи", "Если вы еще не знаете, борщ – это блюдо украинской кухни", "Борщ – это украинское блюдо. Прежде чем сделать что-то, следует изучить его. Вы меня разочаровали", – написали многие украинцы на английском языке.

"Мишлен" вынужден был отреагировать на огромное количество критических замечаний. Под одним из комментариев авторы гида написали, что "Мишлен" не контролирует происхождение кулинарных деликатесов.

"Гид "Мишлен" отмечает местные гастрономические сцены всего мира – во всей их уникальности, разнообразии и богатстве, рекомендуя только самые лучшие заведения. Однако справочник Мишлен не контролирует происхождение кулинарных деликатесов. В Москве борщ во всем его многообразии, чей бы он ни был, любим гурманами и считается фирменным блюдом во многих ресторанах", – говорится в комментарии.

Напомним, что определение "русский" применительно к борщу, вызывает бурю эмоций в Украине. Недавно на почве очередного спора возник целый "борщевой скандал".

В мире существует много ресторанных рейтингов, но самым известным считается "Гид Мишлен" или "Красный гид", в котором собраны лучшие рестораны и отели мира. История гида насчитывает 120 лет. В 1900 году Андре Мишлен, производивший шины для автомобилей, решил издать справочник с перечнем автостоянок, станций техобслуживания, отелей и кафе. Его целью было стимулировать автомобилистов больше путешествовать и тем самым повышать продажи автомобилей и шин.

Начиная с 1920 года гид не просто дает перечень заведений, а рекомендует определенные рестораны к посещению. Он выпускается раз в год – 1 марта более чем в 20 странах мира; также существуют гиды по отдельным городам.