Великобритания и ЕС вплотную приблизились к сделке по Brexit, – СМИ

Документ еще не подписан, однако Брюссель и Лондон смогли преодолеть многие разногласия.

Великобритания и Евросоюз подошли вплотную к достижению договоренности по торговой сделке, однако переговоры еще продолжаются. Об этом сообщает The Sun.

Документ стороны еще не подписали, но основные разногласия смогли преодолеть.

По информации издания, главное препятствие, которое пока остается, – это требования Лондона касательно производства электромобилей. Великобритания является лидером по производству "зеленых автомобилей", и старается защитить тысячи высоко-технологических рабочих мест.

При этом, пишет издание, уже практически достигнут компромисс по рыболовству.

После решения о выходе Великобритании из ЕС стороны долгое время пытаются договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По словам политического обозревателя BBC Лоры Кюнсберг, похоже, что консультации "находятся на завершающем круге".

Напомним, Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца 2020 года длится переходный период, когда стороны договариваются о модели будущего сотрудничества. К Великобритании пока применяются правила ЕС.

Если стороны не смогут договориться, то Британия и ЕС будут вести торговлю по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот.