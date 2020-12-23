Военные Азербайджана сбросили в пропасть РЛС "Тропа" в Карабахе

Солдаты собственноручно толкали грузовик к обрыву.

Азербайджанские военнослужащие сбросили с обрыва захваченную у армии НКР передвижную радиолокационную станцию П-15 "Тропа".

Видео инцидента, снятое участниками событий на мобильный телефон, опубликовал Telegram-канале "Украинский Диалог".

На кадрах видно, как солдаты толкают трофейную РЛС, к краю скалы. Вслед за этим, накренившаяся машина, служившая платформой для РЛС, скатывается к обрыву и падает в пропасть. Во время этой "карательной" акции, солдаты за кадром что-то неразборчиво кричат о премьер-министре Армении Николе Пашиняне.

Точная дата сьемки видео неизвестна, как и то, почему захваченная радарная станция была уничтожена, а не вывезена на ремонт.

Отметим, что радиолокационную станцию П-15 "Тропа" приняли на вооружение Советской Армии еще в середине 50-х годов прошлого века. Однако и по сей день, система обнаружения летающих целей эксплуатируется армиями ряда постсоветских республик. Максимальная дальность обнаружения цели – 140 км.

Так указанная станция выглядит в сборе и развернутом виде:

[ + – ] Источник: Википедия

Первые такие системы монтировались на базе грузовиков "ЗИС-151", а позже – на "ЗИЛ-157", который мы и видим на записи азербайджанских военных.

Напомним, недавно "Укроборонпром" передал украинским военным "беспилотную" радиолокационную станцию ​​35Д6М, которая умеет работать на дистанционном управлении и позволяет обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 400 км.