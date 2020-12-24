Никаких контактов вне дома: в Англии объявили самый высокий уровень карантина

В Великобритании вводят четвертый — самый высокий — уровень карантина, чтобы сдержать распространение мутировавшего штамма коронавируса

В Англии объявили о четвертом уровне карантина, запрещающем любые контакты, из-за мутировавшего штамма коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что строгий карантин введут с так называемого Дня подарков 26 декабря, то есть уже завтра.

Ограничения будут действовать в графствах Оксфордшир, Хэмпшир, Западный Суссекс, Восточный Суссекс, Саффолк, Норфолк, Кембриджшир, Эссекс, районе Уэверли, что в графстве Суррей, а также городах Брайтон и Хоув.

Сейчас на этих территориях действует второй уровень карантина.

Четвертая категория карантина предусматривает запрет на контакты с кем-либо вне дома, ограничения на въезд и закрытия многих учреждений. Кроме этого правоохранители будут задерживать любого, кто попытается покинуть территорию, где объявлена четвертая категория карантина. Продлятся эти ограничения по крайней мере до 30 декабря.

Напомним, 14 декабря в Минздраве Британии объявили, что обнаружили новый штамм коронавируса в 60 регионах страны. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразность нового штамма может быть на 70% выше, чем у предшественника.

Мутировавший штамм уже распространился за границей, в частности в Нидерландах, Италии, Австралии и Дании. Чтобы остановить распространение патогена, более 20 государств ограничили авиасообщение с Соединенным Королевством, а в самой Британии усилили карантин. Ограничения не отменят даже на Рождество.

Украина рекомендовала своим гражданам не посещать Лондон и юго-восточную Англию, но официально авиасообщение не закрывала.

Из-за ограничений ранее в порту города Дувр скопились сотни грузовиков, которым запретили въезд на территорию Франции. А в Британии прогнозируют перебои со свежими фруктами и овощами, которые ввозят с материковой Европы.