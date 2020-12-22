Сотни грузовиков застряли в британском Дувре из-за закрытых границ

По предварительным подсчетам их не менее полутора тысяч, а власти Франции и Великобритании не могут решить, кто и где будет проводить проверку

Порт Дувр в британском графстве Кент был закрыт для всех грузовых автомобилей накануне не менее, чем на двое суток и за это время в очереди на паромы скопились сотни машин. Об этом пишет Daily Mail.

Запрет был введен после того, как в Великобритании нашли мутировавший штамм коронавируса. Сейчас власти Франции и Британии решают, кто будет тестировать водителей. Лейбористы заявляют, что у правительства есть возможность проводить 300 тысяч дополнительных тестов каждый день, чтобы помочь устранить хаос в порту.

Грузовики не только заполнили все подъездные шоссе и парковку в порту, но и заполнили улицы Дувра. Полиция сообщает о том, что в городе уже произошло несколько стычек между водителями, ожидающими начала движения и местными жителями.

Также водители опасаются, что так и не успеют домой к Рождеству, которое, напомним, христиане западного толка празднуют 25 декабря. "Мы ничего не знаем, мы не знаем, сможем ли мы вернуться домой, чтобы увидеть наши семьи на Рождество", — сообщил один из водителей-французов.

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Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател заявила сегодня, что правительство "работает над разрешением" проблемы и продолжаются переговоры с Францией о возобновлении движения через Ла-Манш. Рассматривается возможность разместить мобильные пункты тестирования на коронавирус в порту Дувра.

Напомним, после обнаружения мутировавшего штамма коронавируса, Германия, Польша, Швеция, Финляндия, Австрия, Румыния, Мальта, Хорватия и прочие страны приостановили все рейсы из Великобритании. В аэропортах по всему миру застряли тысячи людей.

Из-за локдауна британцы опасаются, что в магазинах перед Рождеством начнутся перебои с продовольствием. Эндрю Опи, директор по продовольствию и устойчивому развитию Британского консорциума розничной торговли уже заявил, что голодать никто не будет, но могут возникнуть проблемы со свежими овощами и фруктами, именно их доставляют из материковой Европы в Британию.

Напомним, новый штамм коронавируса обнаружили в Британии на прошлой неделе. Глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал, что новый вариант коронавируса распространяется быстрее, чем известные ранее типы COVID.