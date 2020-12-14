"Распространяется быстрее": в Великобритании обнаружили новый тип коронавируса

Британские медики выявили новый вид коронавируса уже у 1000 человек.

Глава Министерства здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок рассказал, что они обнаружили новый вариант коронавируса, который, согласно предварительному анализу, распространяется быстрее, чем известные ранее типы COVID. Об этом сообщает The Guardian.

"Мы обнаружили новый вариант коронавируса, который может быть связан с быстрым распространением COVID на юго-востоке Англии. В настоящее время мы выявили более 1000 случаев заболевания этим вариантом, преимущественно на юге Англии, хотя случаи были выявлены почти в 60 различных регионах, и их число быстро растет", — рассказал Хэнкок.

Впрочем, глава Минздрава Великобритании на текущий момент не видит оснований полагать, что новая вариация коронавируса вызывает более тяжелую форму заболевания или что она не поддается лечению.

Хэнкок сообщил, что информация о новом типе COVID уже передана во Всемирную организацию здравоохранения.

Напомним, в начале ноября стало известно, что появилась мутация коронавируса, из-за которой инфекция начала распространяться среди норок. В частности, ученые обнаружили эту мутацию сразу на пяти норковых фермах в Дании. Там решили убить более 15 миллионов норок из-за опасений, что мутация COVID-19, передаваемая от норки к человеку, может поставить под угрозу будущие вакцины. Позже в Дании признали, что для убийства всех норок в стране нет законных оснований. Но 17 ноября правительство Дании получило поддержку большинства партий для принятия законопроекта, разрешающего забой норок.

А во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что новая форма SARS-CoV-2 у выращиваемых норок обнаружилась уже в 6 странах. Седьмой страной, где болезнь распространилась среди животных, стала Греция.