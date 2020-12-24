Зеленского пока не пригласили на инаугурацию Байдена

Вопрос визита самого Байдена в Украину, как и вопрос визита Владимира Зеленского в США, всегда на повестке дня, говорит министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинская сторона пока не получался приглашения на инаугурацию президента США Джо Байдена. Об этом Кулеба сообщил на брифинге.

"Инаугурация Байдена готовится… Формат инаугурации окончательно, по крайней мере, по состоянию на это утро, еще не определен, приглашения не посылали", — сказал Кулеба.

По его словам, вопрос визита самого Байдена в Украину, как и вопрос визита Владимира Зеленского в США, всегда на повестке дня.

"И мы над ними работаем", — сообщил Кулеба.

Также министр заверил, что в предстоящем году Украина будет укреплять отношения с Канадой и Великобританией.

Кроме того, по его мнению, ожидаемый в 2021 визит Президента Бразилии Жаира Болсонару в Украину станет толчком в отношениях со странами латинской Америки.

Напомним, 15 декабря стало известно об окончательной победе Джо Байдена на президентских выборах. Он набрал 302 голоса выборщиков, оставив позади своего соперника, действующего главу государства Дональда Трампа. Согласно американскому избирательному законодательству, для победы на выборах президента кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.