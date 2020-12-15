"17 раз за 14 минут": Джо Байден раскашлялся на итоговой пресс-конференции

Политик кашлял чаще обычного

Новоизбранный президент США Джо Байден раскашлялся во время выступления по поводу итогов голосования на выборах в США в Уилмингтоне, штат Делавэр в понедельник вечером, 14 декабря, и это насторожило присутствующих зрителей и журналистов, передает The Daily Mail.

В соцсетях сразу же взялись комментировать состояние здоровья 78-летнего политика, а один из пользователей посчитал, что он кашлянул 17 раз за 14 минут. Другой же посоветовал Байдену выпить воды и не пугать избирателей.

По словам политического обозревателя канала NPR Скотта Детроу, Байдену свойственно прокашливание во время выступлений, однако в этот раз он кашлял чаще, чем когда-либо.

Байден отреагировал на реакцию американцев и пояснил журналистам, что немного простудился. В штабе политика добавили, что 12 декабря он прошел тестирование на коронавирус, и тест показал отрицательный результат.

15 декабря стало известно об окончательной победе демократа на президентских выборах. Джо Байден получил 55 голосов выборщиков в штате Калифорния, набрав всего 30 голоса и оставив позади своего соперника, действующего главу государства Дональда Трампа. Согласно американскому избирательному законодательству, для победы на выборах президента кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

Теперь этот результат предстоит 6 января утвердить Конгрессу США на совместном заседании Сената и Палаты представителей, после окончательного подсчета голосов выборщиков. Завершающим этапом выборов должна стать инаугурация президента, который 20 января приносит присягу и вступает в должность.

Тем временем сын Джо Байдена Хантер находится под следствием по делу об уклонении от уплаты налогов. Байден-старший заверил, что на Министерство юстиции не будет оказываться политического давления.