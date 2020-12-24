Он хочет сеять хаос: почему Трамп ветировал усиление санкций против "Северного потока - 2"

Дональд Трамп на прощание заблокировал законопроект, в который были включены санкции в отношении России, Турции, а также военная помощь Украине на сумму 250 млн долларов. Что стоит за одним из последних решений президента США, выяснил Фокус.

Президент США Дональд Трамп наложил вето на законопроект о политике в области обороны (оборонный бюджет 2021 года). Проект военного бюджета предусматривает выделение 740 миллиардов долларов на нужды Пентагона. Кроме того, в документ были включены новые ограничения в отношении российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток", введение санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400, военную помощь Украине на сумму 250 млн долларов, меры по сдерживанию России и Китая и подготовку военнослужащих в Восточной Европе.

"Я возвращаю без одобрения проект военного бюджета на 2021 финансовый год. Администрация признает важность законопроекта для нашей национальной безопасности. К сожалению, документ не включает важные положения национальной безопасности, содержит пункты, задевающие наших ветеранов и военную историю, противоречит усилиям администрации по обеспечению первостепенного положения США в области национальной безопасности и внешней политики. Это подарок Китаю и России", — говорится в комментарии по поводу вето на сайте президента США, без указания на детали, которые являются "подарком". Но пункты, задевающие "военную историю", касаются переименования военных баз, названных в честь героев-конфедератов. Решение было принято на волне переименований и сноса памятников после протестов BLM, и Трамп его не поддерживал, неоднократно высказываясь против.

Оборонный законопроект и "Северный поток — 2"

Кроме прочего, законопроект на 4517 страницах включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под ограничения попадают содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Вашингтон считает, что "Северный поток — 2" сделает Европу еще более зависимой от российского газа. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон работает над созданием коалиции с целью не допустить завершения строительства. А в Германии и некоторых других европейских странах в свете резонансного отравления Алексея Навального шли дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) осенью оставила открытой возможность такого решения.

Россия заявляет, что санкции представляют собой "недобросовестную конкуренцию", направленную на помощь производителям сжиженного природного газа в США, и настаивает на завершении строительства трубопровода.

По словам иностранных дипломатов, вражда не утихнет и после того, как избранный президент Джо Байден вступит в должность 20 января.

Кампания США по оказанию давления на "Северный поток – 2" поддерживается законодателями как от демократов, так и от республиканцев, которые опасаются, что он обойдет Украину, лишив ее выгодных транзитных сборов. Байден назвал этот трубопровод "плохой сделкой" для Европы в 2016 году.

Предполагается, что существующие санкции и новые санкции в законопроекте о оборонной политике, если они будут введены, прямо или косвенно затронут более 120 компаний из более чем 12 европейских стран. Санкции коснуться частных лиц или компаний, которые помогают Газпрому в "работах по укладке труб на дне моря", страховании и проверке строительного оборудования. По словам одного из официальных лиц США, санкции США уже увеличили стоимость проекта на 1 миллиард долларов.

Представители самого "Северного потока-2" отказываются от комментариев и не пускают журналистов на территории, в частности порт Мукран в немецком городе Засниц, где складируются трубы для газопровода.

По неофициальной информации, подобная закрытость может быть обусловлена стремлением скрыть от посторонних глаз — и тем самым вывести из-под возможных санкций США — фирмы, участвующие в завершении проекта. В августе группа американских сенаторов угрожала напрямую администрации порта санкциями за логистическую поддержку газопровода.

"Северный поток-2", который изначально планировалось ввести в эксплуатацию в конце 2020 или начале 2021 года, удвоит пропускную способность России по транспортировке газа напрямую в Германию в обход Украины.

Впрочем, уже сейчас сообщается, что строительство "Северного потока — 2", а именно его отрезка в 147 километров в водах Дании возобновят 15 января.

Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили в Датском морском управлении. Укладкой труб будет заниматься баржа "Фортуна". Ей будут помогать суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России.

Несмотря на спорный статус проекта, в начале октября Датское энергетическое агентство выдало разрешение на эксплуатацию "Северного потока — 2" в ее исключительной экономической зоне при условии проведения испытаний и верификации хотя бы одной из линий газопровода.

Вето Трампа собираются отменить

Последний раз заблокировать оборонный бюджет удалось президенту Бараку Обаме в 2015 году. Он это сделал из-за положений о тратах на операции и мерах, препятствующих вывозу заключенных из тюрьмы Гуантанамо. В итоге текст законопроекта был пересмотрен. Также в свое время ветировали оборонный законопроект Джордж Буш, Билл Клинтон и Рональд Рейган. Однако все они подписывали, в итоге, измененные версии.

Законопроект об обороне принимался при двухпалатной поддержке парламента большинством голосов в течении шестидесяти лет. Принятие законопроекта, как минимум, обеспечивает повышение заработной платы военным и поддерживает выполнение важнейших программ модернизации обороны.

Трамп ранее уже угрожал наложить вето на данный проект. Он заявлял, что законодатели не внесли в него пункт об отмене статьи 230 закона об этике в сфере коммуникаций, которая позволяет социальным сетям уходить от ответственности за публикации пользователей. По словам президента, данный закон угрожает безопасности США и честному проведению выборов в стране. Он также заявил, что Китай "выиграет больше всех", если проект военного бюджета будет принят в его нынешнем варианте.

Для преодоления вето Конгресс обеими палатами должен повторно принять закон не менее, чем двумя третями голосов. При первом голосовании число голосов "за" было даже больше. Палата представителей выразила готовность голосовать 28 декабря, а Сенат – 29 декабря.

Реакция на вето Трампа

Это решение президента вызвало бурю возмущения в США. Причем именно те пункты, которые касаются обороны страны.

"Дональд Трамп только что наложил вето на повышение зарплаты нашим военным, чтобы он мог защищать мертвых предателей Конфедерации. Демократы проголосуют за отмену вето", — написал в Twitter лидер демократов сенатор Чак Шумер.

"Вызывает тревогу то, что Трамп использует свои последние часы в офисе, чтобы сеять хаос, в том числе отказывая нашим военнослужащим в давно просроченном повышении заработной платы и выплате пошлины за работу в опасных условиях; нашим семьям оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам, уход за детьми, жилье и охрану здоровья; а нашим ветеранам – в поддержке, которая им необходима и которую они заслуживают", — отметила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Он просто хочет что-то сломать", — просто написал юрист и сенатор Джордж Конвей, отмечая, что Трамп в свои последние дни в президентском кресле просто хочет внести неразбериху, чтобы администрации президента Байдена пришлось разбираться с беспорядком, вместо того, чтобы продолжать работать на благо страны.

Жанна Шахин, член комитета Сената по вооруженным силам отметила, что, когда "Кремль атакует киберсети США", президент просто преуменьшает участие России, что противоречит данным разведки и теперь просто ветирует законопроект, который содержит необходимые меры для того чтобы "приструнить" Путина за его поведение. "Речь уже идет не только о политике, но о безопасности США и безопасности наших солдат", — заявила Шахин.

Также некоторые критики отмечают, что ветирование законопроекта может быть ответом Трампа на сворачивание его грандиозного проекта по строительству стены на границе с Мексикой.

Решения Трампа в итоге разочаровали и республиканцев, и демократов и усилили напряжение между Капитолийским холмом и Белым домом. А сам президент уехал праздновать Рождество и Новый Год в свой частный клуб Мар-а-Лаго во Флориде.

Также отмечается, что позиция Трампа по оборонному проекту резко разделила законодателей Республиканской партии, заставив их выбирать между лояльностью президенту и законодательством, определяющим оборонную политику страны.

Вето и помилование Манафорта

Кроме этого, возмущение вызвало и решение Трампа помиловать 26 человек, в том числе бывшего руководителя своей предвыборной кампании Пола Манафорта и Чарльза Кушнера, отца своего зятя, Последний оказался за решеткой по обвинению в уклонении уплаты налогов. Манафорт был признан виновным в налоговом мошенничестве и приговорен федеральным судьей к 7 с лишним годам тюремного заключения в марте 2019 года. Срок его наказания должен был истечь 4 ноября 2024 года. Обвинения были связаны с его работой в Украине в период с 2006 по 2015 годы, когда он был политтехнологом беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

В тюрьме Манафорт провел почти два года. В мае его перевели под домашний арест в связи с пандемией коронавируса. Кроме этого свободу получили четыре бывших сотрудника частной военной компании Blackwater, убивших 14 граждан Ирака в 2007 году, открыв огонь по толпе на площади Нисур. Компания Blackwater была основана Эриком Принсом, чья сестра Бетси ДеВос была назначена секретарем Трампа по образованию.

После осуждения компания Blackwater была продана и сменила название на Academi открестилась от своих сотрудников и их действий, заявив, что "испытывает облегчение от того, что система правосудия завершила расследование трагедии, произошедшей на площади Нисур в 2007 году".