В России супруги получили сроки за госизмену из-за свадебного фото с сотрудником ФСБ

Жену приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 тыс. руб., мужа – к 12 с половиной годам колонии строгого режима и такому же штрафу.

В России Калининградский областной суд вынес строгий приговор супругам Антонине Зиминой и Константину Антонцу, признав их виновными в государственной измене из-за того, что они якобы раскрыли личность оперативника ФСБ, который был гостем на их свадьбе

Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудник калининградского управления ФСБ капитан Максим Денисенко был на совместном фото супругов и гостей. После этого, по версии следствия, Зимина и Антонец переслали фотографии с Денисенко представителям разведки Латвии.

Зимину приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу 100 тыс. руб., а Антонца – к 12 с половиной годам колонии строгого режима и такому же штрафу.

Согласно вердикту суда, Зимина была завербована латвийскими спецслужбами в 2012 году, и после этого передавала Латвии сведения, составляющие гостайну. Также суд признал доказанным факт, что с 2015 года она привлекла к сотрудничеству с латвийскими спецслужбами мужа, который тогда работал в министерстве экономики Калининградской области.

Супруги свою вину не признали, а защита намерена обжаловать приговор.

Напомним, в России в Санкт-Петербурге обвинили в госизмене 78-летнего президента Арктической академии наук Валерия Митько. Его обвинили в том, что он якобы передал материалы, составляющие гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в Китай.