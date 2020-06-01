В РФ 78-летнего президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Ученого Валерия Митько обвинили в продаже секретных данных Китаю
В Санкт-Петербурге президенту Арктической академии наук 78-летнему Валерию Митько предъявили обвинение в госизмене.
Об этом сообщил его адвокат, глава правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, пишет "Интерфакс".
По его словам, суд еще в феврале отправил ученого под домашний арест.
Митько обвиняют в том, что он якобы передал материалы, составляющие гостайну, китайским спецслужбам во время поездки в Китай, уточнил Павлов. Раскрывать другие подробности он не стал. Митько вину не признает. Раньше о деле Митько не сообщалось.
Следствие полагает, что ученый передал в Китай секретную информацию по разработкам в области гидроакустики и способов обнаружения подводных лодок, рассказал источник "Интерфакса". По его словам, следствие считает, что эти материалы Митько собирал по шпионскому заданию в период с марта 2017 по март 2018 года.
По словам адвоката, в документах следствия, которые видела защита, не уточняется, какие именно секретные материалы передал ученый. Он заверил, что документы, которые его подзащитный брал с собой за границу, "всегда касались исключительно его научной и преподавательской деятельности".
Адвокат назвал "показательными" подобные дела, в которых фигурируют российские ученые, выезжающие за границу.
5 июня суд продлил домашний арест Митько до 10 октября. Ученому запрещены прогулки, использование средств связи и даже общение с детьми, которых следствие сделало свидетелями по уголовному делу.
На сайте Санкт-Петербургской Арктической общественной академии наук говорится, что организация занимается научным обоснованием содержания Арктической доктрины России как основного документа, провозглашающего геополитические интересы России в Арктике и организующего деятельность по их реализации. Академия создана 2003 году.
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