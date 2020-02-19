В США арестовали мексиканца, работавшего на спецслужбы РФ

Мужчина признался, что следил за американским чиновником "по заданию россиян"

Власти США задержали в аэропорту Майами гражданина Мексики, который подозревается в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Минюст США.

По данным следствия, Эктор Алехандро Кабрера Фуэнтес занимался ученой деятельностью в Сингапуре, где был завербован россиянами. В начале этого месяца он приехал в Москву, где встретился с российским чиновником и получил задание: заполучить номер автомобиля высокопоставленного чиновника США, лично не делая снимков.

13 февраля Фуэнтес приехал в Майами по туристической визе. На следующий день он был замечен охранником, возле дома, где проживает чиновник из правительства США. Там же, видели якобы напарника Фуэнтеса, который фотографировал интересующий его номерной знак.

Как сообщает Минюст США, Фуэнтес "признался сотрудникам правоохранительных органов, что правительственный чиновник России направил его на проведение этой операции".

Фуэнтес также сказал, что считает этого российского чиновника сотрудником ФСБ. По его словам, в прошлом году чиновник сказал ему: "Мы можем помочь друг другу".

Фуэнтес идентифицировал разговоры, которые хранились на его телефоне и свидетельствуют о его связях со спецслужбами РФ.

В пятницу он должен предстать перед федеральным судьей в Майами на предварительном слушании. Его обвинение в суде назначено на 3 марта.

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