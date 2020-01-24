Из Болгарии за шпионаж могут выслать двух российских дипломатов

Официальной реакции Москвы на обвинения пока нет

Прокуратура Болгарии начала досудебное расследование в отношении двух дипломатов РФ. Их подозревают в шпионаже. Имена дипломатов не называются.

Один из россиян был аккредитован в Болгарии в качестве первого секретаря в консульском отделе посольства России в Софии. По данным следствия, он вел разведывательную деятельность с 2017 года. Дипломат якобы собирал информацию об избирательном процессе в Болгарии.

Второй россиянин является сотрудником торгового представительства РФ в Софии. С 2018 года он якобы собирал секретную информацию, в том числе в области энергетики и энергетической безопасности страны. Чтобы собирать информацию, россиянин установил контакт с болгарскими гражданами, которые имели к ней доступ.

Поскольку дипломаты обладают иммунитетом, уголовное дело против них приостановили.

Однако МИД Болгарии с большой долей вероятности объявит персонами нон грата этих дипломатов, заявила министр Екатерина Захариева болгарскому агентству Focus. В МИД вызовут российского посла, добавила она и отметила, что "это уже второй случай".

В октябре 2019 года София объявила персоной нон грата первого секретаря российского посольства, которого также заподозрили в шпионаже. В ответ Москва в декабре выслала из России болгарского дипломата.

Российская сторона в контакте с болгарскими властями пытается прояснить ситуацию с двумя дипломатами, которых в Софии заподозрили в шпионаже. Об этом сообщил российский дипломатический источник "Интерфакса". Он отметил, что еще рано говорить, будет ли Москва отвечать зеркально, если этих дипломатов вышлют из Болгарии.

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