Болгария обвинила трех россиян в покушении на своих граждан

Орудием убийства было отравляющее вещество из группы "Новичок"

Болгарская прокуратура обвиняет трех граждан РФ в попытке отравления в 2015 году трех граждан Болгарии: предпринимателя Эмилиана Гебрева, его сына и директора его фирмы. На арест граждан РФ выданы европейские ордера, а также выписан запрос на международный розыск для задержания и экстрадиции, сообщается на сайте прокуратуры. Имена россиян не разглашаются.

"Граждане России обвиняются в том, что в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года в Софии предприняли попытку преднамеренного убийства посредством неопознанного фосфорорганического вещества", – говорится в сообщении.

Карточки обвиняемых размещены в Шенгенской информационной системе и в системе Интерпола с красным бюллетенем (red notice, "уведомление с красным углом" о розыске).

28 апреля 2015 года Гебрев во время приема, устроенного для партнеров, почувствовал недомогание и через несколько минут потерял сознание. Находившиеся рядом коллеги вызвали врачей и доставили Гебрева в больницу. Примерно в то же время похожие симптомы недомогания появились у его сына, находившегося в другой части города.

Причины отравления Гебрева неизвестны. Он занимается экспортом вооружений. В 2008-м передавал оружие в Грузию во время российской агрессии против этой страны. По одной из версий, в Москве могли причислить его к продавцам оружия американским союзникам в Сирии. Однако предприниматель утверждает, что не занимался этим.

Ранее прокуратура обнародовала видеозапись с камеры безопасности, показывающую человека в маске и в шляпе, пробирающегося в подземную парковку, принадлежащую Эмилиану Гебреву. "В лаборатории ФБР была проведена видеотехническая экспертиза для установления личности человека, возможно, причастного к преступлению", - заявили прокуроры.

Газета "КоммерсантЪ" сообщает, что на записях опознали офицера ГРУ Дениса Сергеева (оперативное имя – Сергей Федотов). Предполагается, что этот человек мог участвовать в отравлении Скрипалей в Великобритании.

В организмах жертв болгарского отравления обнаружили нервно-паралитическое вещество, похожее на "Новичок", которым отравили Скрипалей в Солсбери.

В ноябре 2019-го The Insider, Bellingcat и Der Spiegel опубликовали материал, из которого следует, что не менее восьми сотрудников Главного управления Генштаба России (ранее – ГРУ) участвовали в отравлении Гебрева, его сына и директора фирмы.

Группа расследователей утверждает, что им удалось выяснить имена других возможных участников отравления в Болгарии. Это Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данила Степанов (Данил Капралов).

Как ранее сообщал Фокус: