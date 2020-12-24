В России появилась антивандальная "елка-калека" (видео)

После того, как фото дерева показали крупнейшие СМИ России, власти города быстро ее заменили

В городе Алапаевск Свердловской области РФ установили елку, которая вместо праздничного настроения у многих вызвала сострадание.

Телеграмм-канал Mash опубликовал кадры того, что должно было символизировать символ наступающих новогодних праздников. Облезлая елка была воткнута в сугроб, а для устойчивости прикручена к белой пластиковой трубе. На ветви вместо традиционных украшений повесили поделки из цветной бумаги.

Торжественное открытие елки состоялось 20 декабря в одном из дворов Рабочего городка, на мероприятие приехали заместитель мэра города и местный депутат.

Местные жители уже прозвали елку калекой, а дети из сострадания даже водили вокруг нее хороводы.

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Городской голова Сайгид Билалов позже объяснил журналистам, что такая убогая елка поставлена специально. Мол, граждане воруют ветки и игрушки, поэтому власти решились на превентивные меры, поскольку денег на роскошные елки в бюджете все равно нет — так что елка специальная, антивандальная.

Когда история с "елкой-калекой" получила огласку, ее решили заменить на более приличную. Местным жителям власти объяснили, что предыдущую якобы все же "изуродовали вандалы".

Ранее в России высмеяли фигуру Снегурочки, которую установили возле городского вокзала в Барнауле. Суровое выражение лица сказочной героини и поднятая вверх рука у многих вызвали ассоциации с героиней плаката времен Второй мировой войны "Родина-мать зовет!".