В Нигерии выявили еще один штамм коронавируса

Пока нет доказательств того, что этот вид COVID-19 распространяется так же быстро, как британский.

В Нигерии выявили новый штамм коронавируса, который, по предварительной оценке, отличается от тех, которые до этого обнаружили в Великобритании и ЮАР. Тем не менее, специалисты говорят, что для полной достоверности еще нужно провести дополнительное расследование.

Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза Джон Нкенгасонг, пишет Reuters.

"Похоже, это другой штамм, не такой, как в Великобритании и ЮАР. Но повторюсь, это основано на двух или трех генетических последовательностях. Нам нужно расширить его изучение", – сказал Нкенгасонг.

Известие о новом штамме пришло на фоне значительного увеличения случаев заболевания коронавирусом в Нигерии и ЮАР. Так, на прошлой неделе, в Нигерии наблюдался рост заболеваемости в 52%, в Южной Африке аналогичный показатель – 40%.

Издание Associated Press сообщает, что новый штамм выявили при изучении проб двух пациентов в нигерийском штате Осун. Пока нет доказательств того, что этот вид коронавируса распространяется так же быстро, как британский.

Нигерийский Центр по контролю и профилактике заболеваний и Африканский центр геномики смогут предоставить более детальную информацию о новом штамме после того, как проанализируют больше его образцов .

Отметим, что в Нигерии, которая является самой густонаселенной страной Африки (200 миллионов человек), выявили меньше случаев коронавируса, чем во многих других странах континента. Общее количество случаев составляет 80 922 человека.

Напомним, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в Соединенном Королевстве зафиксировали два случая еще одной мутации коронавируса, "более заразной", чем недавно обнаруженный новый штамм. Оба случая подтвердили у граждан, которые находились в ЮАР в последние несколько недель.