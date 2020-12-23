В Британии подтвердили два случая еще одного штамма коронавируса

В Минздраве страны считают, что он еще более заразен, чем недавно обнаруженная мутация.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в Соединенном Королевстве зафиксировали два случая еще одной мутации коронавируса, "более заразной", чем недавно обнаруженный новый штамм.

Об этом сообщает SkyNews.

По словам британского министра, оба случая подтвердили у граждан, которые находились в ЮАР в последние несколько недель. В настоящее время они, и все контактировавшие с ними лица, находятся на карантине.

"Этот новый вид вызывает большое беспокойство, поскольку он все-таки более заразен и, похоже, мутировал дальше, чем новый штамм, который был обнаружен в Великобритании", – подчеркнул Хэнкок.

Он добавил, что Великобритания вводятся немедленные ограничения поездок в ЮАР для предотвращения дальнейшего распространения нового вида вируса. Кроме того, все, кто в последние две недели ездил в ЮАР, и все, с кем они контактировали, немедленно должны уйти на карантин, сообщил министр.

Представитель Общественного здравоохранения Англии Сьюзан Хопкинс заявила, что новые штаммы, обнаруженные в Великобритании и ЮАР, "очень разные" и "по-разному мутируют".

"Они оба выглядят более заразными", – добавила она.

Напомним, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что в Великобритании ситуация с новым штаммом коронавируса "вышла из-под контроля".

Согласно сообщению Public Health England (PHE), агентства Министерства здравоохранения и социальной защиты, новым штаммом заразились более 1100 человек, преимущественно в южной и восточной Англии.

По словам ученых, новая мутация вряд ли поставит под угрозу эффективность вакцин против коронавируса.

Ряд стран Европы закрыл сообщение с Великобританией из-за появления новой мутации коронавируса, который теперь стал заразнее. Гражданам Украины рекомендуют воздержаться от поездок в некоторые регионы Великобритании, в частности ее столицу – Лондон, но Украина пока что не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.