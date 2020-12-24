На сайте президента Молдовы раздел "на молдавском языке" заменили на "румынский"

Президентский портал Республики Молдова доступен теперь на румынском, английском и русском языках.

На официальном сайте президента Молдовы Майи Санду, спустя несколько часов после ее инаугурации, раздел "на молдавском языке" был заменен на "румынский".

Таким образом, там, где раньше был значок отображения портала на молдавском – "MD" (Moldavian), теперь показывает символы "RO" (Romanian):

Первыми на это изменение обратили внимание журналисты молдавского канала "TV8".

Молдавский и румынский языки относятся к балкано-романской подгруппе романских языков, и очень близки друг другу, однако вопрос названия языка остается политическим.

"Такое изменение отражает принципиально иную позицию Майи Санду по сравнению с Игорем Додоном, который настаивал, что молдавский язык является отдельным от румынского", – передает "Европейская правда". Издание отмечает, что даже предмет, который преподают ученикам молдавских школ, называется "румынский язык".

Как сообщает "РБК", согласно Конституции Молдовы, принятой в 1994 году, государственным языком страны считается "молдавский на основе латинской графики".

"То есть де юре это литературный румынский. Также в стране существует противоречие при выборе государственного языка, так как в Декларации независимости прописан румынский, а в конституции – молдавский", – уточнило издание.

Отметим, что в 2017 году Конституционный суд Молдовы дал положительную оценку инициативе депутатов из "Либерал-демократической партии Молдовы" заменить название государственного языка в Конституции с молдавского на румынский.

Напомним, в своей инаугурационной речи президент Молдовы Майя Санду обратилась к гражданам своей страны не только на государственном, но также и на русском, украинском и болгарском языках.