Британка потратила более 12000 фунтов стерлингов на подарки для своей собаки

В гардеробе животного сотни дизайнерских костюмов, стоимость которых – несколько тысяч фунтов

52-летнняя британка Алиса Торн потратила на рождественские подарки для своего любимца, китайской хохлатой собаки по кличке Фабио, 7000 фунтов стерлингов, передает Daily Mirror.

Жительница города Ронда-Кинон-Тафф в Уэльсе целую неделю украшала свой летний домик, создавая рождественский антураж для питомца. Там даже появились сани для шестимесячного щенка.

Фото: Daily Mirror

Среди подарков, которыми щедрая хозяйка завалила Фабио, были сделанная на заказ галстук-бабочка с кристаллами Swarovski стоимостью 600 фунтов стерлингов и комбинезон Cavalli за 130 фунтов стерлингов. Он добавился к его меховой шляпе за 800 фунтов.

Всего в гардеробе у собаки – 800 предметов одежды на общую сумму почти 6000 фунтов стерлингов и четыре галстука-бабочки по 600 фунтов стерлингов каждый.

Фото: Daily Mirror

Алиса не впервые так много денег тратит на животное, котороt купила в июле 2020 года за 2,5 тыс. фунтов после того, как скончался ее 10-летний пес Хьюго. В честь появления нового питомца она устроила "вечеринку для щенков", подарив Фабио первый галстук-бабочку с кристаллами Swarovski и автомобиль-трансформер за 160 фунтов. И это – не считая торта на заказ и арки из шаров.

Фото: Daily Mirror

Всего же за неполные полгода на подарки, туалетные принадлежности и сюрпризы для собаки женщина потратила свыше 12 тысяч фунтов стерлингов (более 450 тыс. гривен). По ее словам, на Хьюго она тратила не меньше, но после его смерти все вещи отдала на благотворительность.

Алиса призналась, что так балует животных потому, что у нее нет детей, и собаки стали для нее "судьбой".

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