В Эфиопии в результате массовой резни погибли 222 человека

Правительственные войска уничтожили 42 подозреваемых в нападении на деревню.

222 человека погибли в результате нападения неизвестных на деревню Бекоджи в западном районе Бенишангуль-Гумуз в Эфиопии, передает Reuters.

По информации издания, в этом регионе постоянно фиксируют случаи этнического насилия, и нападение, которое произошло 23 декабря, стоит в этом ряду.

В четверг похоронили 207 жертв резни, а также первых 15 нападавших, которые были ликвидированы направленными в деревню федеральными войсками. Всего военные уничтожили 42 человека, которых обвинили в нападении на мирное население.

Из-за насилия и убийств более 40 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, рассказал представитель округа Булен Кассахун Аддису.

Случаи резни усилились в Эфиопии после того, как в 2018 году во главе правительства встал нобелевский лауреат Абий Ахмед. Он ускорил политические, экономические и демократические реформы в стране, задев интересы многих влиятельных людей. Деятельность Абий Ахмеда привела к попытке путча со стороны военной верхушки на севере страны.

Ответственность за резню на себя пока никто не взял, но власти подозревают, что за этим стоит Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ). Долгие годы он был повстанческим движением, после чего превратился в политическую партию. 9 сентября 2020 года администрация Тыграй провела в регионе выборы без разрешения на то центрального правительства, которое объявило голосование незаконным.

Конфликт между правительством и НФОТ, перешел в военную фазу 3 ноября 2020 года. При этом силы последнего существенно превосходят количество военных, которые противостоят им со стороны государства.

Парламентские выборы, назначенные на 5 июня следующего года, еще больше обострили соперничество за землю, власть и ресурсы.

Напомним, Нидерланды взяли на себя ответственность за смерть 350 человек во время этнической резни в Сребренице.