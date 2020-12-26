Украина потребовала у Боснии вернуть 300-летнюю луганскую икону и официально объясниться

Даже промедление с ответом даст украинскому МИДу основания считать незаконным появление иконы на территории Боснии.

Киев потребовал у Боснии вернуть Украине старинную икону Святителя Николая, которая, предположительно, имеет украинское происхождение, и которую ранее председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе российского МИДа Сергею Лаврову.

Об этом изданию "Украинская правда" сообщил посол Украины в Боснии Василий Кирилич. По его словам, с таким требованием выступило посольство Украины в Боснии и Герцеговине.

В частности, украинское диппредставительство требует от официального Сараево предоставить Киеву информацию о том, каким образом икона вообще попала из украинского Луганска на территорию Боснии.

"Отсутствие ответа или промедление с ним дают основания считать незаконным перемещение иконы на территорию Боснии и Герцеговины. Этот вопрос является принципиальным, и ответ на него должен быть быстрым и однозначным. Не медийным, а официальным", – сказал Кирилич в комментарии "УП".

Дипломат подчеркнул, что во время последней встречи в местном МИДе, состоявшейся в четверг, 24 декабря, боснийско-герцеговинская сторона не предоставила ответа на указанный вопрос. Также посол прокомментировал информацию российских СМИ о том, что икона была возвращена Боснии.

"А если сделан уже первый шаг – возвращена икона в Сараево (эта информация официально не подтверждена), то надо сделать второй – вернуть ее Украине", – заключил Кирилич.

На днях в международных СМИ появилась информация о том, что 300-летняя позолоченная икона, которая является объектом украинского культурного наследия, и маркирована печатью УССР, была подарена Лаврову, во время его официального визита в страну, 14-го декабря. Киев тут же направил ноту протеста, в ответ на которую, в администрации Милорада Додика заявили, что икона не краденная, а фамильная.