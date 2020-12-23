Боснийцы заявили, что подаренная Лаврову икона не краденая из Луганска, а фамильная

За прошедшую неделю никто не предоставил доказательств того, что ее разыскивают или что она является "частью чьего-то культурного наследия", говорят представители главы президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика.

В администрации председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика заявили, что икона Святителя Николая, которую тот подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову во время недавней встречи, является не украденной, а освященной фамильной иконой. Об этом рассказывает издание ATV.

"Икона Святителя Николая, которую сербский представитель, председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе российской дипломатии Сергею Лаврову, не украденная и относится к домашним освященным иконам. Потоки выдумок и неправды возникли после ошибочного начального представления в СМИ, что речь идет о культурном наследии и национальном достоянии, что нигде не установлено", — заявили в администрации Додика.

В администрации отметили, что спустя неделю после вручения иконы никто не предоставил доказательства того, что она числится в списке пропавших икон, что ее кто-то разыскивает или что она является "частью чьего-то культурного наследия". Однако, по словам представителей Додика, СМИ, эксперты и некоторые высокопоставленные лица Боснии и Герцеговины и Сербии продолжают распространять ложные сведения касательно этой ситуации.

"Никто и ничего, а менее всего гнусная ложь, не могут испортить братских отношений двух православных народов, как и отношения члена президиума от сербов и политического руководства России", — заявили в администрации.

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Представители Додика рассказали, что у подаренной иконы есть рыночная стоимость, но ее ценность, прежде всего, заключается в том, что это освященная православная икона великого святого, которая хорошо знакома каждому христианину.

Ранее сообщалось, что эту икону вывезли из оккупированного Луганска. В российском МИДе после протеста Украины заявили, что ее вернут дарителям в Боснию для "уточнения ее истории по линии Интерпола". В своей ноте украинская сторона отметила, что поскольку Луганск находится под оккупацией РФ, отсутствие ответа по вопросу иконы будет означать поддержку агрессивной политики и военных действий Российской Федерации против Украины.

Известно, что иконе порядка трех сотен лет, киот позолочен, а на обратной стороне есть штамп "УРСР", подтверждающей подлинность иконы, а также принадлежность историческому и культурному фонду Украины.

18 декабря прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения иконы.

Икону Лаврову подарил председательствующий президиума Боснии и Герцеговины, сербский представитель Милорад Додик во время официального визита российского дипломата в страну 14-го декабря.