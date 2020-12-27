Ребенок из Бишкека попросил у Путина акции "Газпрома". Ему прислали кружку и пряник (фото, видео)
Отец мальчика сердечно поблагодарил российского лидера, назвав это новогодним чудом.
Семилетний школьник из Кыргызстана Рустам Ташматов стал обладателем подарков от президента РФ Путина после необычной просьбы.
Об этом сообщил в Facebook отец школьника Алишер Ташматов.
Юный активист движения "Жакшы Адамдар" (в переводе с киргизского языка – "Хорошие люди") написал российскому лидеру письмо с просьбой исполнить новогоднюю мечту. Мечта мальчика была получить в подарок тульский пряник, который он никогда не пробовал, а также не что иное, как акцию "Газпрома" или "Роснефти".
В ответ школьник все получил традиционное российское лакомство, а вот акций он не дождался. Вместо них ему передали энциклопедию, портрет главы Кремля, а также термокружку, такую же, как стоит на столе Путина во время публичных мероприятий.
Подарки вручил Рустаму в свете софитов и перед камерами Дед Мороз.
Вслед за ним представительства Россотрудничества в Киргизии Виктор Нефедов подарил мальчику Большую универсальную школьную энциклопедию, а также пожелал ему удачной карьеры на политическом поприще.
"Спасибо, Владимир Владимирович за новогодний подарок сыну! Это настоящее новогоднее чудо!" – написал отец мальчика в Facebook.
Рустам учится во втором классе в гимназии №29 Бишкека. Будучи активистом школьного движения "Жакшы Адамдар", мальчик с друзьями помогает взрослым во время субботников, благотворительных акций, мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и других исторических событий.
Напомним, 52-летнняя британка Алиса Торн потратила на рождественские подарки для своего любимца, китайской хохлатой собаки по кличке Фабио, 7000 фунтов стерлингов.