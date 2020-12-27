В день рождения хирургов их пациенты умирают чаще, – ученые

Повышенный риск смертности вызван более частыми разговорами хирургов с коллегами, отвлекающими поздравлениями по телефону и передачей своих обязанностей ассистентам.

Исследователи из Калифорнийского университета Лос-Анджелеса изучили вопрос, как влияет работа хирурга в свой день рождения на выживаемость пациентов после операций. Как оказалось, шанс умереть во время операции или до 30 дней после нее значительно выше, если хирург проводил ее в собственный день рождения.

Об этом говорится на сайте BMJ.

В ходе исследования были проанализировали более 980 тысяч операций, выполненных 47 489 хирургами в период с 2011 по 2014 год. Из них 0,2 процента были выполнены в день рождения хирургов.

По данным ученых, уровень смертности пациентов в обычный день составлял 5,6 процента, а в день рождения хирургов – 6,9 процента.

"Хирурги могут испытывать относительно большую нехватку времени – чувствовать, что нужно торопиться завершить процедуры вовремя – в свой день рождения, потому что у них могут быть важные планы на вечер", – объясняют авторы результаты своей работы.

К причинам повышенного риска смертности также относятся разговоры хирургов с коллегами по случаю дня рождения, отвлекающие поздравления по телефону и передача обязанностей ассистентам.

Отметим, американская научная школа утверждает, что хладнокровные и очень успешные хирурги могут быть "успешными психопатами"(successful psychopath) или, по меньшей мере, людьми с яркими психопатическими чертами.