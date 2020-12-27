Родственники, студенты и имеющие право на работу: Польша изменила правила въезда для украинцев

Беспрепятственно пустят тех, кто имеет разрешение на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Южной Корее, Тунисе и Австралии.

Польша изменила правила въезда для украинцев на свою территорию с понедельника, 28 декабря. Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

С 28 декабря на территорию Польши могут въехать:

Семья, родственники и лица, имеющие право на проживание:

члены супружеской пары или дети граждан Польши, а также пребывающие под опекой поляка;

лица, имеющие карту поляка, право на постоянное или временное проживание в Польше;

лица, имеющие национальную визу и въезжающие с целью репатриации (возвращения на историческую родину) или члены семьи репатрианта;

являются членами семей граждан Евросоюза или стран Европейского экономического пространства, а также Швейцарии.

Работа и образование:

лица, имеющие право на обычную или сезонную работу в Польше на тех же основаниях, что и граждане Польши, и при пересечении границы предъявляющие документы о подтверждении работ;

студенты и ученики польских учебных заведений, участники докторантуры (подготовки к получению высшей научной квалификации) и лица, которые сопровождают учеников;

ученые, проводящие исследование в Польше;

водители транспорта для международных пассажирских, грузовых или комбинированых перевозок, которые въезжают в рабочих целях;

моряки, рыбаки, работники морских добывательных и буровых платформ, которые въезжают для транзита на место работы;

работники дипломатических и консульских учреждений, представители международных организаций и члены их семей;

лица, которые пересекают границу с дипломатическим паспортом.

Прочие категории:

пассажиры самолетов, которые летят из стран без запрета на воздушное движение, входят в одну из указанных категорий или имеют разрешение на жительство в Грузии, Японии, Канаде, Новой Зеландии, Таиланде, Южной Корее, Тунисе, Австралии;

участники спортивных соревнований с документами от организатора соревнований, которые подтверждают участие;

прибытие по гуманитарным причинам в интересах Польши или в связи с ее международными обязательствами;

наличие визы для участия в программе "Poland. Business Harbour";

иностранныее предприниматели и представители иностранного бизнеса, которые въезжают с коммерческой целью и получили разрешение от министра иностранных дел Польши.

Напомним, С 28 декабря по 17 января в Польше вводится общенациональный карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции. В это период запретят работу отелей, горнолыжных курортов, торговых центров. По-прежнему будут функционировать продуктовые магазины и аптеки. 31 декабря правительство введет ограничения также на передвижение, а с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января объявлен комендантский час.

Все, кто приедет в Польшу на организованном транспорте, должны будут пройти 10-дневный карантин.