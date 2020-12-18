"Трудные дни": Польша вводит трехнедельный карантин

Новые ограничения правительства уже вызвали волну недовольства среди поляков

С 28 декабря по 17 января в Польше вводится общенациональный карантин в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает Onet со ссылкой на слова министра здравоохранения Адама Недзельского.

В это период запретят работу отелей, горнолыжных курортов, торговых центров. По-прежнему будут функционировать продуктовые магазины и аптеки.

31 декабря правительство введет ограничения также на передвижение, а с 19:00 31 декабря до 6:00 1 января объявлен комендантский час.

В связи с карантином дети до 16 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Все, кто приедет в Польшу на организованном транспорте, должны будут пройти 10-дневный карантин.

"Возможно, впереди нас ждут более трудные дни и недели. Эффект от вакцинации населения не проявится в январе-феврале… Мы должны помнить, что сами ограничения не сработают, если мы не будем нести ответственность перед людьми", – заявил министр здравоохранения на пресс-конференции, объявляя карантин.

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Действия правительства уже вызвали недовольство поляков. Особенно возмущены те, кто задействован в туристическом и отельном бизнесе. Они уверены, что из-за карантина многие из них понесут огромные убытки.

Лукаш Варжеча, журналист журнала Do Rzeczy, в своем Twitter написал, что такие действия просто убьют значительную часть польского турбизнеса.

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"Я не знаю, произошло ли это из-за глупости или страха перед опросами, если показатели не упадут, или по чьей-то просьбе. Я знаю, что ни одно правительство… не делало ничего подобного", – написал он.

В Польше коронавирусом заболели 1,17 млн. граждан, причем 11 953 человека – за последние сутки. Выздоровели 903 тысячи поляков, умерли 24 345. Прирост погибших от осложнений инфекции за сутки составил 431.

По данным ООН, за первые 10 месяцев 2020 года из-за карантинных ограничений туристическая отрасль потеряла 935 млрд долларов и вернулась к уровню 1990 года.

С начала года во всем мире деятельность прекратили уже более 43 авиакомпаний.