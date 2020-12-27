В Европе свирепствует ураган Бэлла: скорость ветра достигала 170 км/ч (фото, видео)

Из-за затопления железных дорог и падений на рельсы деревьев, в южной Англии отменяли поезда.

На Европу обрушился шторм "Белла", принеся с собой проливные ливни, шквальный ветер, поваленные деревья и обесточенные дома.

Об этом сообщает BBC.

Изначально ураган прошелся по югу Великобритании. Скорость ветра порой достигала 170 километров в час. Из-за затопления железных дорог, а также падений на рельсы деревьев, на юге Англии происходили задержки и отмены поездов.

В Уэльсе шторм обесточил 21 тысячу домов. Также около 40 домов пострадали от наводнений в городе Бедфорд в Англии.

Отмечается, что хотя уровень воды остается высоким, он уже начал снижаться.

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Пройдясь по британским островам, ураган достиг также Бельгии. Здесь порывы ветра в различных местах, включая Брюссель, достигали 80-100 км в час, а на морском побережье – до 120 км в час.

Королевский метеорологический институт Бельгии объявил в стране оранжевую степень погодной опасности.

Непрерывно работают бригады спасательной службы, выезжая на вызовы, чтобы расчищать дороги от упавших деревьев и веток.

В Брюсселе закрыты для посещения все парки и лесные зоны. По всей стране ожидаются ледяные дожди и гололеды ожидаются.

Сильные ветры также уже отмечены на северо-западе Франции. В ближайшее время их ожидают на юго-западе и северо-востоке страны.

Над Ла-Маншем ветер местами достигает 130 км в час. Ожидается, что шторм затронет практически всё атлантическое побережье страны и достигнет Парижского региона.

Напомним, в начале декабря в Запорожской области из-за сильного шторма в Азовском море затопило дорогу к президентской резиденции. Волны преградили единственный сухопутный путь в заповедник "Бирючий остров", где кроме туристических баз расположена резиденция госуправления делами, закрепленная за президентом Украины Владимиром Зеленским.