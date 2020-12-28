В Камеруне автобус попал в аварию, погибли 60 пассажиров

Водитель пытался объехать людей на дороге

Не меньше 60 человек погибли в автобусной аварии в Камеруне, государстве в западной части Центральной Африки. Об этом пишет местное издание Camer.

Авария произошла в темное время суток, предполагается, что водитель пытался избежать столкновения с людьми, которые шли посреди дороги, и резко вывернул руль. Он не сумел удержать автобус на дороге и тот слетел в овраг.

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В Камеруне существует проблема с междугородним транспортом, поэтому автобус был переполнен. При падении погибли не менее 60 пассажиров из 70. Но не исключено, что количество погибших возрастет.

Местные журналисты сообщают, что 400-километровая дорога между двумя крупными городами Камеруна, находится в ужасном состоянии, но при этом водители не соблюдают правила дорожного движения. Так что причиной аварии пассажирского автобуса могла стать невнимательность водителя.