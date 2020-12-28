В Баренцевом море из-за обледенения затонуло рыболовное судно

2 рыбаков спасли, еще 17 пока числятся пропавшими без вести.

Утром 28 декабря в Баренцевом море, вблизи Новой Земли Архангельской области, затонуло рыболовное судно "Онега". На его борту находилось 19 пассажиров. Причиной трагедии в ГУ МЧС России по Архангельской области назвали обледенение.

Двоих рыбаков удалось спасти коллегам, которые плыли на судне "Войково". Их состояние назвали "удовлетворительным". Еще 17 пассажиров "Онеги" пока что числятся пропавшими без вести. Поисками рыбаков занимается судно "Войково". В МЧС сообщили, что на место трагедии отправили еще два судна.

Издание "РИА Новости" со ссылкой источники рассказало, что на месте крушения "Онеги" плохая погода и отсутствует связь, из-за чего нет возможности задействовать воздушный транспорт. Температура воды в море очень низкая.

Первый заместитель Российского профсоюза рыбаков Игорь Ковальчук сообщил "РБК", что пассажирами "Онеги", скорее всего, были граждане России.

"Это небольшое судно, не какая-нибудь плавучая фабрика, где могут быть иностранцы. Скорее всего, здесь все россияне", — сказал Ковальчук.

Он добавил, что район затопления является очень сложным, и попасть за борт там крайне рискованно. По его словам, "Онеге" уже более 40 лет, что "очень много".

По информации ТАСС, все члены экипажа — россияне. Двое спасенных — это матрос со штурманом. В ТАСС сообщили, что на поиски пострадавших направили пять судов.

Мурманская транспортная прокуратура уже занимается проверкой в связи с происшествием.

А Архангельский следственный отдел Следственного комитета РФ сообщил об открытии уголовного дела по ч. 3 чт. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена").

Напомним, недавно под Запорожьем затонула груженая баржа.