На аукцион выставили один из 12 золотых шиллингов с портретом Оливера Кромвеля

Цена на уникальную монету стартует с 120 тысяч фунтов стерлингов

На лондонском аукционе продадут уникальную золотую монету достоинством в 50 шиллингов, отчеканенную еще в 1656 году. На ней изображен Оливер Кромвель, который в то время занимал высокий пост лорда-протектора. Об этом пишет

Всего в мире существует 12 таких монет. Одна из них – в Британском музее, остальные – в частных коллекциях. На шиллинге изображен Кромвель в анфас и щит с короной, а также дата чеканки и сокращенная надпись на латыни: "Оливер милостью Божией, защитник Республики Англии, Шотландии и Ирландии".

Монета долгое время находилась в собрании коллекционера Марвина Лессена, уроженца США. После смерти владельца, его коллекция, которую он собирал всю жизнь, продают небольшими партиями. Шиллинг с Кромвелем – из последней. Три предыдущие партии принесли наследникам Лессена более миллиона фунтов стерлингов.

Оливер Кромвель – английский полководец и государственный деятель XVI-XVII веков. Он стал руководителем Английской революции, возглавлял движение индепендентов, отделившихся от пуритан, а в поздние годы своей политической карьеры занимал должность лорд-генерала и лорд-протектора Англии, Ирландии и Шотландии.

[ + – ] Портрет Оливера Кромвеля

В 1628 году Кромвель попытался начать политическую курьеру. Ему даже удалось избраться в парламент от родного района Хантингдон. Но уже в марте того же года король Карл I распустил парламент, и карьера Кромвеля завершилась, не успев толком начаться.

В августе 1642 года началась Английская революция (Английская гражданская война). Главными противоборствующими силами в ходе этой революции стали король Карл I и парламент. Оливер Кромвель сражался на стороне парламентской армии, в которую он заступил в чине капитана.

В 1647 году армия взяла короля Карла I в плен. Оливер Кромвель попытался урегулировать ситуацию, проведя с королем переговоры об условиях, при которых может быть сохранена монархия. В 1649 году Кромвель согласился на казнь короля, уничтожение монархии и провозглашение Англии республикой.

Оливер Кромвель скончался 3 сентября 1658 года, причиной смерти стал брюшной тиф и малярия. Похороны государственного руководителя прошли пышно и помпезно, однако вскоре после этого в стране начались беспорядки, хаос и произвол, с которыми не смог справиться преемник Кромвеля –

В 1659 году депутаты, призвав на трон Карла II (сына Карла I, согласие на казнь которого когда-то дал Оливер Кромвель), эксгумировали тело полководца по обвинению в цареубийстве, дабы выполнить посмертную казнь. Тело несколько часов провисело на виселице, после чего его голова была помещена на шест рядом с Вестминстерским дворцом.

Напомним, осенью 2020 года на на онлайн-аукционе за рекордные 3,49 миллиона долларов была продана золотая монета EID MAR, которую после убийства знаменитого римского правителя Гая Юлия Цезаря отчеканил его убийца Марк Юний Брут. Продажей редкого экземпляра занимался аукционный дом Roma Numismatics. Всего известно о существовании трех подобных монет. Одна из них находится в Британском музее в Лондоне, вторая — в Германском федеральном банке во Франкфурте-на-Майне. Проданная монета принадлежала частному владельцу.