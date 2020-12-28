Подозрение на COVID-19: Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с обширным поражением легких

8 декабря актрисе исполнилось 86 лет.

Российскую актрису Алиса Фрейндлих госпитализировали в реанимацию инфекционного отделения одной из больниц Санкт Петербурга. У нее обширное поражение легких. Предположительно, она заболела COVID-19. Об этом рассказывает Telegram-канал Mash.

В больнице Фрейндлих находится с 25 декабря. Ближайший спектакль Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ), в котором она должна была выступать, отменили.

Информацию о госпитализации актрисы подтвердил на своей странице в Facebook и петербургский историк Константин Богуславский.

"Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122 медсанчасть с ковидом и пневмонией. С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит", — написал Богуславский.

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8 декабря актрисе исполнилось 86 лет.

Она родилась в Ленинграде. Актерской Фрейндлих деятельностью занимается с 1955 года. Наиболее известными фильмами с ее участием являются: "Д’Артаньян и три мушкетера", "Соломенная шляпа", "Служебный роман", "Сталкер", "Агония" и "Жестокий роман". С 1983 года она выступает БДТ.

Отметим, Минкульт внес Алису Фрейндлих в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины. В 2016 году в одном из интервью она поддержала оккупацию Крыма Россией. Актриса заявила, что полуостров "испокон веков был их".