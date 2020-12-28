Китай из-за пандемии обгонит Америку на 5 лет раньше, чем ожидалось, – Bloomberg

Пандемия коронавируса Covid-19 резко изменила расклад сил на международной арене.

Китайская экономика обгонит экономику США уже в 2028 году, сообщает агентство "Bloomberg" со ссылкой на данные из нового прогноза Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR). Согласно предыдущему прогнозу CEBR, составленному в 2019 году, еще в допандемическое время, предсказывалось, что КНР догонит Штаты не ранее 2033 года.

Как сообщили аналитики Центра, из-за последствий, вызванных пандемией коронавируса Covid-19, Китай, который в настоящее время занимает второе место в рейтинге крупнейших мировых экономик, поднимется на первую строчку, подвинув с нее США.

"Китайские власти отреагировали на пандемию энергично, и, как следствие, экономика страны понесла меньшие потерь, чем любая другая крупная экономика. По нашим оценкам, рост ВВП Китая может в 2020 году достичь показателя в 2%, тогда как у всех других крупных экономик прирост за год будет отрицательным", – указано в отчете CEBR.

Также в центре заявили, что уже в 2023 году Китай может стать "страной с высоким уровнем доходов".

В своем обзоре "Bloomberg" приводит слова Председатель КНР Си Цзиньпин, который заявил в ноябре этого года, что экономика Китая "вполне возможно удвоится к 2035 году", согласно новому пятилетнему плану правительства.

Одновременно с этим, сосед Китая – Индия, которая в настоящее время находится на шестом месте списка, к 2030-му году может занять сразу третье место в рейтинге мировых экономик, сразу после Китая и США.

При этом, мировые "локомотивы" по ВВП: Япония, Германия и Великобритания будут сдвинуты на один пункт ниже и будут оставаться в этой позиции по меньшей мере до 2035 года. Таким образом, в новом ТОП-10 останется только 6 стран "Большой семерки". Также отметим, что в новом ТОПе окажется и Россия, поднявшись с 11-го на 10-е место.

Напомним, недавно китайская фармацевтическая компания "Fosun Pharma" объявила о заключении договора с немецкой компанией "BioNTech" о закупке не менее ста миллионов доз вакцины от коронавируса Covid-19 для граждан КНР.