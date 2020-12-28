В Грозном произошла перестрелка: двое правоохранителей погибли

По данным СМИ, на проспекте Путина на правоохранителей напал боевик.

Два сотрудника правоохранительных органов погибли при стрельбе в центре Грозного. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительной информации, в результате стрельбы в Грозном погибли два сотрудника правоохранительных органов. Один боевик ликвидирован", — сказано в сообщении.

Издание сообщает, что на проспекте Путина на правоохранителей напал вооруженный боевик. "Он был ликвидирован в ходе перестрелки", — сообщил источник издания.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Место происшествия оцеплено.

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Напомним, 13 октября в Грозном произошла перестрелка. В ходе стрельбы погибли трое правоохранителей и четверо боевиков. "На предложение сотрудников правоохранительных органов сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматического оружия. В ходе перестрелки четверо бандитов нейтрализованы. К сожалению, не удалось избежать потерь среди сил правопорядка. В ходе перестрелки трое сотрудников правоохранительных органов погибли".