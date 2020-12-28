Британия запретит рекламу "вредной еды" с 2022 года

Почти две трети взрослого населения Англии имеют избыточный вес, а каждый третий старшеклассник страдает ожирением.

В Британии запретят рекламные акции формата "купи один – получи второй бесплатно" для еды с высоким содержанием жира, сахара или соли, а также бесплатно доливать сладкие безалкогольные напитки в ресторанах, начиная с апреля 2022 года. Это станет последним этапом плана правительства по борьбе с ожирением и улучшению здоровья нации.

Об этом пишет Reuters.

Также будет наложен запрет на рекламу подобных продуктов в магазинах, на кассах, на входах в магазины и в переходах из магазина в магазин.

"Мы ограничиваем рекламные акции и вводим ряд мер, чтобы убедить людей, что выбор здоровой пищи – это легкий выбор. Создание среды, которая поможет каждому есть более здоровую пищу регулярно, имеет решающее значение для улучшения здоровья нации", – заявила министр здравоохранения Джо Черчилль.

Запрет акции "купи один – получи второй бесплатно" был предложен еще в июле. Тогда также анонсировали на запрет нездоровой еды во время телевизионных трансляций до 21.00.

В прошлом месяце правительство Великобритании пошло еще дальше, предложив тотальный запрет на онлайн-рекламу нездоровой пищи.

Почти две трети взрослого населения Англии имеет избыточный вес, а каждый третий старшеклассник страдает ожирением. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что ожирение увеличивает риск заболевания коронавирусом, добавив, что ему самому необходимо сбросить вес после госпитализации с COVID-19.

Напомним, с 2022 года, популярный во французской кухне деликатес фуа-гра, который готовится из гусиной или утиной печени, станет запрещенным в нью-йоркских ресторанах.