В 2020 году авиация НАТО совершила 350 перехватов российских военных самолетов

В последние годы Альянс наблюдает рост активности российских ВВС вблизи своих границ.

Военные самолеты стран-участниц НАТО в 2020 году совершили более 400 вылетов для перехвата летательных аппаратов, приближающихся к зоне воздушной ответственности Альянса. При этом, более 350 перехватов приходилось на военные самолеты России.

Об этом сообщается на сайте НАТО.

"Российские воздушные суда часто пренебрегают передачей код транспондера, указывающего их местоположение и высоту, не предоставляют план полета и не связываются с авиадиспетчерами, что представляет потенциальную опасность для гражданских авиалайнеров", – говорится в сообщении.

По словам спикера НАТО Оаны Лунгеску, в последние годы Альянс наблюдает рост активности российских самолетов вблизи своих границ и число перехватов в этом году выросло.

"Мы всегда бдительны. Истребители НАТО несут круглосуточное дежурство, готовые взлететь в воздух в случае подозрительных или неожиданных полетов вблизи воздушного пространства наших союзников. Воздушный контроль – важный способ, которым НАТО обеспечивает безопасность стран-участниц", – сказала она.

В Европе силы НАТО защищают воздушное пространство государств Североатлантического альянса с помощью 40 радаров. В воздухе на боевом дежурстве всегда находятся около 60 самолетов.

В основном инциденты происходили в районе Балтийского моря, где НАТО прикрывает от нарушения воздушного пространства иностранными судами Эстонию, Литву и Латвию.

НАТО также обеспечивает воздушную безопасность стран, которые не имеют собственной авиации, в частности Албании, Словении, и Черногории. Сейчас ведутся переговоры о расширении воздушного контроля над Северной Македонией.

В 2020 году НАТО также контролировало небо Румынии, Болгарии и Исландии.

Самолеты НАТО реагируют на полеты неопознанных самолетов, а также на потерю связи гражданских самолетов с авиадиспетчерами по любой причине. У НАТО есть два центра воздушных операций – один в Германии, охватывающий северную Европу, и один в Испании, охватывающий юг.

Напомним, в ноябре истребители Королевских ВВС Великобритании перехватили вблизи Шотландии два российских дальних противолодочных самолета Ту-142.