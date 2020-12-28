В Саудовской Аравии посадили активистку, боровшуюся за право женщин водить автомобиль

Луджайн аль-Хатлуль обвинили в попытке нанести ущерб национальной безопасности страны и продвижении иностранных интересов.

В Саудовской Аравии приговорили к пяти годам и восьми месяцам заключения активистку за права женщин Луджайн аль-Хатлуль. Она известна своими требованиями предоставить право женщинам водить автомобиль в этой арабской стране.

Об этом пишет BBC.

Издание отмечает, что женщина уже отсидела срок в 2 года и 10 месяцев по обвинению в контактах с организациями, враждебными Саудовской Аравии.

Но специализированный уголовный суд, который был создан для рассмотрения дел о терроризме, в понедельник, 28 декабря, признал ее виновной по различным статьям, включая попытку нанести ущерб национальной безопасности и продвижение иностранных интересов.

Суд вынес вердикт – пять лет и восемь месяцев под стражей, но учел срок, который активистка уже отбыла.

Луджайн аль-Хатлуль и ее семья отрицают все обвинения. Родственники заявили о применении к ней пыток в тюрьме, однако суд отклонил эти жалобы.

Активистку арестовали в мае 2018 года, за несколько месяцев до того, как в Саудовской Аравии женщинам все же разрешили садиться за руль. Официальные лица Саудовской Аравии заявляют, что ее задержание не было связано с этим вопросом.

Напомним, с 24 июня 2018 года жительницам Саудовской Аравии разрешено получать водительские права. В сентябре 2017 года королевский указ объявил о прекращении запрета на вождение для женщин, который действовал с 1932 года. До того времени Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где существовал такой запрет.

Священнослужители, ученые и богатые шейхи не раз принимали участие в митингах против принятия этого закона. Мужчины считают, что это желание у женщин вызвано влиянием вредной западной культуры. Также они уверены в том, что вождение автомобиля каким-то образом вредит женскому здоровью, влияет на здоровье будущих детей.